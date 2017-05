– Rammer velferden

Fremskrittspartiets skatteløfter vil koste kommunene dyrt, mener Arbeiderpartiets Helga Pedersen. Hun spår dyrere tjenester og dårligere velferdstilbud.

– Dersom Fremskrittspartiet går inn for å forby kommunene å kreve inn eiendomsskatt og fjerne formuesskatten, vil kommunene tape 21,5 milliarder kroner. Det er en enorm sum, sier Aps kommunalpolitiske talskvinne Helga Pedersen til NTB.

Hun viser til at eiendomsskatten gir kommunene 11,4 milliarder kroner i inntekter i dag. I tillegg kommer kommunenes andel av formuesskatten på 10,1 milliarder.

Dyrere tjenester

Pedersen mener skattekuttene kun kan dekkes inn ved å økt brukerbetaling i for eksempel SFO eller ved økte egenandeler for hjemmetjenester. Alternativet er at velferdstilbudet i seg selv blir dårligere.

– Det krever ikke store matematiske kunnskaper for å se at dette kommer til å ramme kommunenes mulighet til å bedre eldreomsorgen, sier hun.

At staten kan dekke inn skattekuttene ved økte overføringer til kommunene, mener hun er lite realistisk.

– Flere kommuner, også kommuner der Høyre og Frp sitter ved makta, har de siste årene sett seg nødt til å øke eller innføre eiendomsskatt, sier hun.

Forslag

Når Frp-leder Siv Jensen åpner landsmøtet senere i dag, foreligger det en innstilling til nytt handlingsprogram fra landsstyret i partiet, som på nytt går inn for å fjerne hele formuesskatten.

I tillegg ønsker partiveteran Carl I. Hagen og Oslo Frp å få vedtatt en politisk uttalelse som tar til orde for å avvikle kommunenes rett til å kreve inn skatt på eiendom fra 2020. I dag gir eiendomsskatteloven kommunene adgang til årlig innkreving av mellom 2 og 7 promille av boligens verdi.