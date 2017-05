Her havner tamponger og avføring rett i fjæra

– Her sitter da altså ungene og griller pølse og koser seg sammen med foreldrene sine, mens kloakken står nesten åpen like ved. Det er for ille når du er på tur og risikerer å få toalettpapir i kaffekoppen, sier Nyheim.

– Forleden dag var det enda verre, da var det et gjørmehull med kloakk som lå og fløt her. Nå er dette skyllet vekk eller blåst bort av vinden, legger han til.

Kåre fortviler, for til tross for meldingen til kommunen er fjæra fortsatt tilgriset av både avføring, toalettpapir og ymse sanitærartikler.

Allerede i fjor ga Kåre Nyheim beskjed til Alta kommune om en ifølge han «uholdbar situasjon» som hadde oppstått i Apanes i Alta. Her går et kloakkrør ned til fjæra og videre et godt stykke ut i havet, hvor råkloakken til beboerne i blant annet Apanes pumpes ut.

Nyheim forventer at Alta kommune tar fatt i problemet i en fei.

– Jeg må si jeg er skuffet over at ikke noe har hendt ennå. Jeg ringte dem i fjor – to ganger endatil, og da var svaret at de skulle se på saken. Det har visst gått i glemmeboka, så da prøver jeg via media da. Kanskje får de gjort noe med det nå, sier han.

– Tror du de tar fatt i dette?

– Ja, det tror jeg absolutt. Jeg er ganske sikker på at kommunen innser at vi ikke kan ha det slik, og både forventer og tror at de vil rette opp i dette snarest, så Apanesfjæra kan bli ren og fin igjen. Dette er en perle, som vi må ta vare på, mener Nyheim.

Spesielle forhold

Da Mediehuset Altaposten tok kontakt med Alta kommune torsdag formiddag dro kommunens folk på en hastebefaring i området.

Leder for kommunalteknikk Trond Einar Uglebakken i Alta kommune forteller etter befaringen at det ikke er noe som tyder på at det har gått hull på kloakkledningen, slik Nyheim tror.

– Vi har et ganske kort avløpsrør som går ut i havet utenfor Apanes. Så har det oppstått en situasjon med særdeles lav fjære sjø, og dermed har rørenden kommet fri. I kombinasjon med pålandsvind, så har det kommet noe avløpsavfall inn i fjæra, sier Uglebakken.

Han kan fortelle at problemet vil være ute av verden snart.

– Vi er i ferd med å bygge en pumpestasjon som skal pumpe opp kloakken og lede den videre ned til renseanlegget i Bossekop. Da vil dette problemet være historie.