Flertallet utsatte akuttløft til 2018

Hovedutvalget for helse og sosial tok torsdag stilling til om Alta kommune skal gå fra lege på hvilende hjemmevakt på natt til tilstedeværende lege på natt, samt en økning av en til to sykepleiere på legevakta etter klokken 22.00. Flertallet ville vente.

– Dessverre ble vårt forslag stemt ned. Vi ønsket innføring fra 1. september, men flertallet med Ap, KrF og uavhengig kandidat ville vente til et nytt budsjettår, det vil si etter 1. januar 2018, forteller gruppeleder for Frp i hovedutvalget, Svein Berg.

Frykter for liv

På bakgrunn av signaler fra både tilstedeværende sykepleiere og lege under møtet, frykter Berg at ventetiden kan koste dyrt for innbyggernes helse.

– I verste fall kan liv gå tapt. Vi fikk opplyst under møtet at det senest har vært fire avviksmeldinger fordi vaktberedskapen ikke har vært tilstrekkelig. Det er viktig med tilstedeværende lege, men enda viktigere at sykepleierne har tid til å gjøre tilrettelegging slik at legen kan overta å gjøre sin del av jobben. Avvikene det meldes om skyldes nettopp mangel på sykepleiere, påpeker Frp-politikeren.

Lovet tiltak

Hovedutvalgsleder for helse- og sosial, Kristin Jensen (Ap), sa foreleden til Altaposten at Altas befolkning er fullstendig sviktet av Helse Nord og helsemyndighetene. Hun hevder de setter kommunen i en tvangssituasjon når det gjelder akuttilbudet til befolkningen.

– Vi tar befolkningen på alvor og vil bruke millionbeløp på å styrke den kommunale legevaktsordningen. Alta kommune kan ikke leve med at det ikke finnes tilstedeværende lege på vakt på natt. Det koster oss to millioner kroner årlig, men vi kan ikke risikere liv eller alvorlig helseskade ved å kun ha lege på hvilende nattevakt, klargjorde Jensen.

I hovedutvalgsmøtet innrømmet hun at det ikke var penger til å ta grep, men at en måtte innarbeide tiltaket i budsjettet for 2018.

– Vi har begge vært med i et utvalg som har konkludert enstemmig med at dette må på plass nå, og vi håper at Ap ikke bare i ord, men også i handling vil stille opp med et forsvarlig akuttilbud. Saken er ikke avgjort, og vi vil forsøke å pynte på vårt forslag slik at Ap og resten av posisjonspartiene kan stemme med oss når saken når formannskap og kommunestyre, klargjør helsepolitikeren fra Frp.

Fem millioner kroner

Gruppa som har vurdert akuttilbudet er klar i sin innstilling: En omfattende oppgradering av akuttilbudet med både tilstedeværende lege og økning i antall sykepleiere på natt. Totalt en ressursøkning som vil koste mellom fem og seks millioner kroner. Ap er altså villig til å sikre lege på vakt, og arbeide for på sikt kunne styrke med en ekstra sykepleier. Lege på tilstedeværende nattevakt har en pris på 1,9 millioner kroner.