Fikk årets Tekna-pris

Alta-bedriften får nemlig årets Tekna-pris i Finnmark for sine avanserte data-løsninger for bygg- og anleggsbransen. Helt siden 2005 har de tatt nye og innovative grep, som etterhvert har gitt lønnsomhet, flere arbeidsplasser og gaselle-status.

– De viser på en utmerket måte at det er mulig å utvikle marked nasjonalt og etter hvert internasjonalt fra Finnmark, heter det i begrunnelsen fra Tekna.

De mener det er viktig for ungdom i Finnmark, at man har lokale rollemodeller som kan virke som inspirasjon for egen utvikling og utdanning. SmartDok har på mange måter vist seg å være et eksempel til etterfølgelse, begrunnes det.

Tekna Finnmark har innstiftet Tekna-prisen for å gi oppmerksomhet til en person eller organisasjon/bedrift i Finnmark som har utmerket seg i forbindelse med teknologi.