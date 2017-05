– Nesten ingen nordmenn blant søkerne

Polarctic har mest utlendinger i staben. Tallet på arbeidere varierer ut fra sesongaktivitet, men mellom 35 og 45 menn og kvinner er i sving til daglig. Flesteparten kommer fra Polen og Latvia, men også andre land er representerte. Marius Olsen forteller om laber interesse fra norske arbeidssøkere, og har en anelse om at fiskeriarbeid ikke er «fint» nok. I tillegg tror han norske arbeidstakere er uvillige til å flytte for å komme i arbeid.

– For ikke lenge siden skulle vi ansette ti nye i bedriften. Det kom inn 200 søknader, og nesten ingen nordmenn var blant søkerne, sier Olsen og rister forundret på hodet. Selv har han med glede jobbet som fiskearbeider og insisterer på at å jobbe på fiskebruk må være det artigste som finnes. Med varierte arbeidsdager.

Olsen påstår at god service er alfa og omega for å holde på stabile fiskeleveranser. Prisene går opp og ned ut fra tilbud og etterspørsel, men han sier at uansett prisutvikling skal leverandørene ha god service.

De fleste kvinnene i arbeisstokken jobber med foredling av laks. På dette området er leveringen ikke like avhengig av sesonger og produksjonen går jevnt og trutt.