Vil gjøre sitt ytterste for å finne Jan Tore

Det var Jan Tore Reiersen fra Alta som mandag ble meldt savnet og som antas å ha omkommet under en båttur i helga.

Fredag tøffet han ut i sin 30 fot lange trebåt mot Øksfjord, på en langhelgtur. I videoer han postet på sosiale medier fremgikk det at været var upåklagelig, humøret likeså.

Hjemturen startet lørdag. Planen var trolig å gå rundt Stjernøya, gjennom Rognsund og hjem til Alta.

Men et sted, trolig nord for øya, gikk noe forferdelig galt.

Omfattende leteaksjon

Mandag rundt klokka 11.30 varslet pårørende om at Jan Tore ikke var å få tak i. En omfattende leteaksjon startet like etter.

På kvelden 1. mai ble det gjort funn av ei luke og noe øvrig gods som antas å stamme fra fartøyet. Utover det ble det ikke gjort funn, tross iherdig leting.

Tirsdag kveld gikk leteaksjonen over fra å være et «søk etter savnet» til å bli et «søk etter antatt omkommet».

Man hadde ikke lengre håp om å finne Jan Tore i live.

Avsluttet redningsaksjon etter savnet Alta-mann

Med statusendringen overtok Finnmark politidistrikt ansvaret for søket fra Hovedredningssentralen. Politiet var tett på arbeidet med søket også i den innledende fase, men skal nå lede arbeidet videre.

Operasjonsleder Jan-Olav Schjølberg forteller til Altaposten at politiet ser på dette som en utfordrende oppgave.

– Dette er et utfordrende område å lete i, særlig med tanke på at det er svært dypt. Vi må vurdere hvilke ressurser vi kan sette inn, men med tanke på de pårørende vil vi gjøre vårt ytterste for å forsøke å finne vedkommende, sier Schjølberg.

Det hentes blant annet ressurser fra Salten politidistrikt, opplyser han.

– Men som oftest må vi også be andre etater om hjelp. Vi har ikke utstyr selv til å følge opp et slikt søk, der det skal søkes på store dybder. Til et overflatesøk kan ressurser i området benyttes, men her blir det nok eventuelt snakk om leting under vann, og med så store dybder som det her er, så vet jeg ikke hvilket tilgjengelig utstyr som finnes. Dette er noe av det vi jobber med nå, sier operasjonslederen.

