Ubåt i Rafsbotn

En av våre lesere så denne utåten på fjorden utenfor Rafsbotn. Han har sendt over bilde til oss med følgende spørsmål: Hva galt har rafsbotningene nå gjort?

Ingenting ifølge Ivar Moen, oberstløytnant og talsmann ved Forsvarets Operative Hovedkvarter på Reitan utenfor Bodø.

– Ubåten er på normal patrulje i nordområdene. Vi har seks av samme type, og én er hele tiden å finne i de nordlige farvann, sier Moen som etter to telefoner har avklart at det verken er russisk ubåt eller noe annet dramatisk med utbåtbesøket.

Ubåten er av ULA-klassen og de seks båtene gjør det mulig for Sjøforsvaret å operere i hele det maritime domenet. Fartøyene kan operere skjult under vannoverflata over lengre tidsperioder. Ubåter er vanskelege å oppdage og er uten tvil Sjøforsvarets mest avskrekkande kampsystem – sett frå ståstedet til potensielle fiender.