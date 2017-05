Finnmark og Troms slås sammen

Det er avisa High-North News som kommer med nyheten.

Ifølge avisa skal Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget offentliggjøre at flertallet i Stortinget, regjeringspartiene H og FrP og samarbeidspartene Venstre og KrF vil gå for to regioner i nord.

Enighet

– Det er enighet om at Nord Norge skal bestå av 2 regioner. Finnmark og Troms som en region og Nordland som en region. Med denne avtalen får vi 2 regioner i Nord-Norge med ca 240 000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad (FrP), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen i en pressemelding.

– Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, samt støtte opp under samfunnsutviklingsarbeidet i landsdelen, sier Ingjerd Schou (H).

–Fylkene Troms / Finnmark utgjør Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, har en framskutt posisjon i nordområdene og representerer Norges grense mot Arktis og Russland. Troms og Finnmark har et interessefellesskap som bør avspeiles i én fylkeskommune som kan støtte opp under utviklingen for innbyggere og virksomheter, sier Geir Toskedal (KrF).

– Jeg forventer at regjeringen bidrar til en god regional balanse i fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge. De særskilte utfordringene knyttet til Finnmark og Vadsø må vektlegges, sier saksordfører for regionreformen Andre N. Skjelstad (Venstre).

I pressemeldingen fremgår det også at det har vært viktig for stortingsrepresentantene fra Nord-Norge å få til en løsning samtidig som for resten av landet.

Sammenslåingen av Troms og Finnmark skal ikke få konsekvenser for tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms.

Stortinget skal behandle regionreformen 8. juni.