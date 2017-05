1.732 har ikke betalt årsavgift

Skatteetaten purrer nå på kjøretøyeiere som ikke har betalt årsavgiften. Totalt skylder kjøretøyeiere i det ganske land staten 733 millioner kroner. Skatteetaten sendte i februar i år ut 3,7 millioner krav om årsavgift, med betalingsfrist 20. mars. 289 000 krav er ennå ikke betalt.

Ifølge en pressemelding fra Skatteetaten er det kjøretøyeiere i Sogn og Fjordane er flinkest til å betale i tide. Der var det 5,53 prosent av årsavgiftskravene som ikke var betalt innen fristen. I Finnmark er det 8,58 prosent som nå får purring om betaling.

I tabellen nedenfor ser du oversikt over Kautokeino, Alta og Loppa.

Kommune Antall fastsatte krav Beløp Antall puret Beløp purret KAUTOKEINO 4 279 6 985 105,00 545 842 350,00 ALTA 20 224 41 509 785,00 1 732 3 495 849,10 LOPPA 700 1 522 545,00 45 97 395,00

De som får purring har enten ikke betalt årsavgift eller betalt avgiften for sent. I begge tilfeller må de nå betale tilleggsavgift. Fristen for å betale er 10. mai. Etter det vil Statens innkrevingssentral kreve inn ubetalte krav fra den som eide bilen 1. januar i år.

Det betyr at eier kan få tvungen trekk i lønn eller trygd. Hvis ikke alle avgifter er betalt innen fristen på purringen, vil du motta vedtak om avskilting i juni. Bilen blir da avskiltet ved kontroll.