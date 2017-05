– Vi bør gå for Alta som nytt regionsenter

Den unge Ap-ordføreren Eirik Losnegaard Mevik fra Troms-kommunen deltar på felles nordnorsk KS-møte i Alta onsdag og torsdag. I debatten virker det nærmest som en naturlov at sammenslåing av Troms og Finnmark bety at senteret blir Tromsø.

– Jeg mener Alta har det som skal til for å bli et senter for en ny region. Tromsø vokser av seg selv og har voksesmerter, mens Alta har stort utviklingpotensial, mener Losnegaard Mevik. Geografisk sett blir også Alta liggende ideelt plassert.

Kvænangen avviste kommunesammenslåing med storebroren på andre siden av fylkesgrensa.

– Vi har forutsetninger for å levere gode tjenester til våre innbyggere, men vi har og vil ha et godt samarbeid med Alta i årene som kommer, påpeker Losnegaard Mevik.

Mange i Arbeiderpartiet er kritisk til forslaget som innebærer tvang, men Kvænangen-ordføreren var langt i fra uforsonlig til flertallsforslaget. Hans forbehold er hvordan oppgavefordelingen blir for regionene.