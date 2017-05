– Vanskelig å forstå at dette er feilparkering

Med Volvoen pent plassert mellom to hvite streker på parkeringsplassen, betalte Einar Suhr parkeringsavgift og gikk inn på tannklinikken i Alta sentrum.

Da han kom ut lå en gul gebyrlapp og ventet i ruta.

– Jeg kjørte da opp til parkeringskontoret for å få en forklaring på hva jeg hadde gjort galt. De sa at underskiltet på stedet markerte at det ikke var lov å stå der jeg hadde parkert, til tross for et det er oppmerking for to parkeringsplasser der. Det er vanvittig lett å misforstå dette, spesielt i en stresset situasjon når man skal nå en time. Det er vanskelig å skjønne at man gjør noe galt og at det skal koste så mye, sier Suhr.

Trakk gebyret

Han fikk et gebyr på 900 kroner for feilparkeringen, men det var en feil av parkeringsvakta. Gebyret skulle vært på 600 kroner. På grunn av feilen, trakk parkeringsavdelingen hele gebyret litt ut på dagen tirsdag.

– Det er jo vel og bra, men det forandrer ikke på at jeg fortsatt mener at det jeg gjorde var helt greit, sier Suhr.

Hvitmerkingen er fra før parkeringsplassen ble utvidet. Det skjedde i vinter. Da parkeringsplassen ble større, snudde man på parkeringsmønsteret utenfor tannklinikken, slik at eneste lovlige måte å parkere på nå er å ha hekken eller fronten på bilen ut mot Markveien. Suhr fulgte det gamle mønsteret da han parkerte mellom strekene i ei lomme i utkanten av parkeringsplassen.