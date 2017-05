– Sikrer liv og helse

Hovedutvalgsleder for helse- og sosial, Kristin Jensen (Ap), sier at Altas befolkning er fullstendig sviktet av Helse Nord og helsemyndighetene. Hun mener de setter kommunen i en tvangssituasjon når det gjelder akuttilbudet til befolkningen.

– Vi tar befolkningen på alvor og vil bruke millionbeløp på å styrke den kommunale legevaktsordningen. Alta kommune kan ikke leve med at det ikke finnes tilstedeværende lege på vakt på natt. Det koster oss to millioner kroner årlig, men vi kan ikke risikere liv eller alvorlig helseskade ved å kun ha lege på hvilende nattevakt, sier Jensen.

Flere på vakt

I morgen kommer den lokale akuttberedskapen opp til ny politisk behandling i hovedutvalget for helse og sosial. Da kommunestyret behandlet samme sak i 2016, var det spørsmålet om tilstedeværelse av lege på natt som skulle vurderes. Økende press på legevakta, og behov for økning av sykepleierressurser, har blitt aktualisert og rådmannen besluttet derfor å få vurdert også økning i sykepleierbemanningen. Det ble etablert ei arbeidsgruppe bestående av kommuneoverlege Kenneth Johansen, legevaktansvarlig lege Anne H. Davidsen, lege Ane Sander Emaus, avdelingsleder legetjenesten Ragna I. Eikanger, virksomhetsleder helse Gøril Karlsen og politikerne Kristin Jensen (Ap) og Svein Berg (Frp). Denne gruppa har nå levert sin innstilling: En omfattende oppgradering av akuttilbudet med både tilstedeværende lege og økning i antall sykepleiere på natt. Totalt en ressursøkning som vil koste mellom fem og seks millioner kroner.

– Det er vel og bra å få lege på tilstedeværende vakt på natt, men uten at vi tilfører sykepleierressurser kan resultatet likevel bli katastrofalt for pasienter. Økningen av hendelser på natt er dramatisk, sier Svein Berg, som på vegne av Frp vil sette fram forslag om arbeidsgruppenes innstilling blir iverksatt.

– Tar Alta kommune et ekstra ansvar for at vi er 14 mil unna sykehus og fullverdig akuttilbud?

– Vi må lappe systemet så godt vi kan. Det koster, men når ikke sentrale helsemyndigheter tar ansvar, er vi nødt til å gjøre det.

– Har ikke råd

Rådmann Bjørn-Atle Hansen, kommunalleder John Helland og kommuneoverlege Kenneth Johansen vurderer situasjonen ulikt helsepolitikerne. I sin innstilling hevder de at det ikke er mulig å finne inndekning for å styrke legevakta i Alta i henhold til de faglige tilrådingene. De slår fast at det ikke er penger i nåværende budsjett- og økonomiplan, og ber om at de foreslåtte tiltakene ikke iverksettes.

– Vi bestrider ikke at dette er et tung løft for Alta kommune, men kan ikke leve med en slik situasjon. Det er det full enighet i Ap, og jeg regner med at vi har våre samarbeidspartnere med oss. I første omgang vil vi gå for tilstedeværende lege, og så vil på sikt øke antall sykepleiere på vakt, bekrefter hovedutvalgsleder Kristin Jensen.

Bedre tilbud

I dag har Alta kommune pliktig tilstedeværelse kun på dagtid på ukedager; daglegevakt mandag-fredag klokken 08 til 16. I praksis er det lege tilstede også på dagtid i helg, samt på ettermiddager og kvelder. Det selv om legene forlater legevakta dersom det ikke er spesifikt behov for tilstedeværelse. På natt er det hvilende lege på vakt, noe som gir lang responstid ved alvorlige hendelser.

Registreringer gjort ved legevakta i Alta viser at forekomsten av pasienthenvendelser på natt øker. I 2016 ble det registrert 65 henvendelser per år per 1000 innbyggere mellom klokken 23 og 08, dette utgjør 1300 henvendelser årlig. Av disse er hele 90 såkalt «rød respons», alvorlige tilfeller.