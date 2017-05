– Makt og midler siger mot sør med dagens regjering. Robuste fagmiljø og fleksibilitet brukes som argument for å sentralisere oppgaver og arbeidsplasser. De samme argumentene brukes for å tvinge sammen kommuner og regioner, sier hun.

– Det er enighet om at Nord-Norge skal bestå av to regioner . Finnmark og Troms som en region og Nordland som en region. Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge, sier Helge Andre Njåstad (FrP), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.

SV vil derfor kreve folkeavstemning, slik at folk i nord skal få ta stilling til det hun beskriver «som skrivebordspolitikken som er tegnet opp i sør».

– Forferdelig

Partikollega Johnny Ingebrigtsen er like klar i sin tale. Det som nå kommer fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil bli motarbeidet fra opposisjonens alle kanter.

– Jeg synes det er forferdelig, og jeg reagerer på at det er et dårlig kompromiss, ifølge det selv. Jeg oppfatter de som reformivrige at de går på tvers av folkemeningen de er valgt inn på vegene av. For folket vil ikke dette her. Dette går over alle støvelskaft, sier Ingebrigtsen i en kommentar til Altaposten.

Å legge ned stridsøksen, slik som Vetle Langedahl ønsker, er Ingebrigtsen heller ikke enig i.

– Det er ikke slik man gjør det når befolkningen og politikere er så delte. Da er det ikke riktig at den ene andre parten blir bedt om å legge ned stridsøksen. I løpet av 14 år som fylkespolitiker vet jeg hva som må gjøres, og det blir ikke bedre bare ved å bli en større region, sier Ingebrigtsen.

– På tide med samarbeid

I Finnmark er reaksjonene delte. Vetle Langedahl fra Hammerfest Høyre mener at sammenslåingen vil bære mye positivt med seg, blant annet gjennom en sterkere stemme i Nord-Norge. Men skal dette gå, er han klar i sin tale: Det må et samarbeid til på tvers av politiske syn og meninger.

– Med dette tror jeg vi får en sterkere region, som kan gjøre en større forskjell mot makten i sør.

– Du er ikke redd for at Tromsø skal stjele alt, som noen frykter?

– Dommedagsprofetiene som kommer frem, tror jeg ingen ting på. Tromsø har i alle år vært en god storebror for Finnmark. Slik skal det fortsatt være.

– Samtidig er det viktig å påpeke at det er mange statlig arbeidsplasser i Tromsø, men det er ikke slik at de skal suge til seg alt. Her skal vi i Høyre i Nord-Norge, sammen med de som sitter på Stortinget fra Nord-Norge, både fra Høyre og Frp jobbe for statlige arbeidsplasser også nord for Tromsø, sier Langedahl, som mener at man må bruke tid på å finne ut hva slags oppgaver man vil ha. Ikke minst, hva skal fylket hete, fremfor å krangle.

– Vi må begynne å gå sammen og finne de gode løsningene, uansett hvilket parti man representerer, mener han.