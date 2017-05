– En sammenslåing må tuftes på likeverdighet

Regjeringspartiene og støttepartiene er enige om at landsdelen bør deles i to regioner, der Nordland står på egne ben og der Troms og Finnmark inngår ekteskap.

Spørsmålet er om tvangsekteskap er de rette rammene for et langt og lykkelig forhold. Der man i Troms har tenkt større og så for seg en lykkelig nordnorsk enhet, har Finnmark mest lyst til å stå på egne bein. I kjent stil.

I så måte framstår den nye enigheten i kommunalkomiteen som et kompromiss, uten særlig motivasjon til å stikke hele neven i vepsebolet. Kunstgrepet har ifølge dagens melding til almuen vært å ha dialog med stortingsrepresentantene i nord. De har med andre innflytelse på hverdagen vår, likevel.

Den endelige behandlingen av regionreformen kommer i Stortinget 9. juni, hvis ikke valget til høsten innebærer full revers i forhold til både kommune- og regionreformen. Med et stort Senterparti på vippen kan det meste skje fra høsten. Det er nemlig ingen tvil om at de to store reformene vil være bensin på bålet for alle som tenker motstrøms foran stortingsvalget, i tillegg til at vi registrerer at Arbeiderpartiet har fått mindre og mindre sans for tvang som redskap når nye kart skal tegnes. Det vil si; Finnmark Ap har vært krystallklare på at de ikke ønsker endringer eller tvang.

Vårt største ankepunkt mot prosessen, er at man ikke har klart å synliggjøre hvorfor det trengs en regionreform. Når skjelettet ikke er designet klart, blir det så som så med resten av konstruksjonen. På forhånd burde man på en klarere og tydeligere måte lagt fram hvordan man ser for seg oppgavefordelingen, også sett i sammenheng med hva man ser for seg at kommunene og Fylkesmannen skal gjøre i framtiden.

Det hadde gitt et bedre diskusjons- og beslutningsgrunnlag.

Da hadde man også fått en mer konstruktiv debatt når det gjelder kommunereformen, i stedet for en slags forestilling om at det dreier seg om en storebror som fortærer gjenstridige småbrødre. Verden er mer nyansert enn som så, blant annet at vi trenger større kommuner som kan gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud. Nå og i framtiden. Den debatten har dessverre kommet i bakleksa.

En sammenslåing av Troms og Finnmark bør tuftes på likeverdighet, i den forstand at man velger en desentralisert struktur. Alta vil i kraft av kjøttvekta være sentral, men den store taperen kan bli Øst-Finnmark. Det er stor fare for at østfylket blir marginalisert, kanskje spesielt Vadsø som i dag har stort innslag av offentlige fellestjenester. Det må være en forutsetning at det skapes en balanse som ivaretar slike hensyn, så vil det alltid være en fare for at slike krav utvannes med årene.

Vi må heller ikke glemme at allerede omfangsrike Finnmark i dag er grenseområde til Russland. I både ressursspørsmål og suverenitetshevdelse må Finnmark vektes høyt i forhandlinger og drakamper, i tillegg til at man bevarer Finnmarkeiendommen som et selvstendig rettssubjekt med dagens grenser, og beholder tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms som har vist seg å være viktig for bosettingen.

Altaposten har tidligere tatt seg den frihet å kalle en eventuell pakt mellom de to nordligste fylkene for Tromark, men vi lander på at en slik region bør hete Finnmark. Det klinger best, objektivt sett...