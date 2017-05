Østlyngen fikset skreiene

– Vi er kjempefornøyd med årets innsats, sier Bente Østlyngen, som sammen med mannen Kjell Åge og sønnen Adrian deltok også i årets utgave av skreifestivalen på Sørøya.

– Adrian har snakket om festivalen siden i fjor. Han er helt gal etter å fiske, sier Bente, stolt over at tolvåringen vant juniorklassen både fredag og lørdag. Selv ble hun beste kvinne sammenlagt, og etter fredagens fiske var hun førstedame på størst fisk, en torsk på 14,9 kilo.

– Det var litt mindre skrei i havet i år enn i fjor, men fredagen var brukbar, sier Bente, som hepset opp 86,5 kilo den dagen, og som til tross for uventet avbrudd i fisket, fikk 121,5 kilo til sammen.

Fikk låne stang

– Snøreførerne gikk i stykker både på min og Adrian sin snelle, sier hun. Det ble lagt merke til, for søndag gikk denne ut på Facebook:

"Hei Geir. Hørte du om Lars Petter (fra Drammen ) i går. På båten hans var det bl.a en mor og sønn på 12-13 år. Snella til bårde sønn og mor gikk i stykker da de begynte å fiske. Lars syntes så synd på gutten at han lånte sin stang til ham og fikk dermed ikke fiska en eneste fisk sjøl. Stort gjort synes æ. Men han planlegg å fiske maks i dag."

Tapte tid

– Det var flott gjort av Lars Petter Andresen å gi stanga si til gutten. Og bra innsats av Bente og Kjell Åge og sønnen Adrian, sier, sier arrangør Geir A. Iversen i en kommentar.

Bente sier at Kjell Åge fikk skrudd vekk snøreførerne, imponerende nok, men at de likevel tapte noen timers fiske. Hun bekrefter at trioen er hektet på fiske, og at planen er å delta også neste år.

Det er Sørøya Havfiskeklubb som har festivalen, hvor fisket foregår utenfor Hasvik.