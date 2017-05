Stoppes av varmlufta

– Vi er tilbake i Isafjord. Forlot isen fredag kveld da det begynte å bli vind og dønning og dyrene forsvant. Det var avslutningen på en variabel uke. Søndagen ble en stor dag, sol og fint vær, og med begge fangstbåtene ute ble det 265 den dagen. Resten av uka varierte i takt med været, et par dager var det tåke, tirsdagen ingen fangst. Men torsdag kveld traff vi på et område i tåka med masse dyr, vi holdt det gående til midnatt og fikk ca 190. Alt fra skuta, det siste holdet var på ti svartunger. Men fredag morgen forsvant dem som var igjen. Vi fikk ca 800 siste uka og har litt over 1600 til sammen, forteller skipper Bjørne Kvernmo på Havsel.

Nå ser det litt usikkert ut med været, med varmluft som strømmer nordover. Klokka 22 mandag kveld var det 12 plussgrader i Isafjord.

– Varmluft som møter Grønland og isen blir bare problemer og turbulens. Vi avventer her og tar nødvendig vedlikehold. Men for lenge kan vi jo ikke ligge her i varmen med sel ombord. Det positive er at det er maks 12 timer ut til isen, og det var i hvertfall masse dyr i området. Vi har tro på at de legger seg opp på isen igjen når været blir bra, melder Kvernmo.