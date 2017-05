– Det er stor stas å gå som foreleser i korridorer man selv gikk i som student, sier lærebokforfatter Barbro Hardersen, altakvinne bosatt i Oslo.

Ble aldri journalist

Hun mener det er viktig å holde kontakten med altamiljøet.

– Da får jeg levert nye faglige impulser, og får mye god inspirasjon tilbake, sier førskolelærer og medieviter Barbro Hardersen, datter av Steinar og Tove Hardersen fra Alta. Fram til 1999 var Barbro student ved Høgskolen i Finnmark, før ferden gikk til Volda for medieutdanning og til Oslo for jobb.

– Men jeg fikk ingen jobb som journalist, og ble i stedet vikar i barnehagen, sier Barbro, som hurtig ble en ildsjel for barns rettigheter. Videre studier og kompetanse la til rette for en karriere innen barns mediebruk, i dag er hun rådgiver i Medietilsynet, og nylig kom hun med læreboken «App'legøyer og app'estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen» (Cappelen Damm, 2016).

– Jo, det er en tykk bok, men likevel bare en introduksjon til fagområdet. Jeg har mer på lager, sier Hardersen.

Til siste samling

– Vi er stolte av at Barbro har kommet hjem til gamle tomter for å undervise barnehagelærere i Finnmark, sier Carola Babette Kleemann, førsteamanuensis i norsk i barnehagelærerutdanning ved UiT-Norges arktiske universitet. Hun ordnet det slik at studentene på videreutdanningen «Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen» fikk besøk av fagbokforfatteren på den siste samlingen før sommeren.

– Det er en flott bok hun har laget, og selvfølgelig ekstra spennende at forfatteren selv foreleser fra boken, sa studentene da Altaposten avbrøt timen om språkstimulering og ikt.

– Jeg er glad boken er godt likt. Jeg opplever et enormt kunnskapsbehov, og det som driver meg, er å gjøre en forskjell for ungene, sier forfatteren.

Heftig debatt

«App'legøyer og app'estreker?» drøfter dagens småbarnskultur og den pedagogiske bruken av digitale medier i barnehagen, og blir omtalt som en glitrende bok til bruk i praksisfeltet samt i barnehagelærerutdanningene.

– Studentene våre er svært opptatt av digital kompetanse og etikken rundt. Jeg lover at debatten går høyt når vi snakker om bruk av nettbrett i barnehagen. Boken representerer noe av det mest oppdaterte vi har på dette feltet, og er selvfølgelig pensum hos oss, sier fagansvarlig Carola, glad for å ha fått lokket til seg en travelt opptatt forfatter. Barbro bekrefter at spørsmålet er et hett tema.

Faller utenfor

– I dag må man delta på nettet, enten man vil eller ei. Alt fins på nettet, fra selvangivelsen til Barne-TV på mobil. Hvis vi som voksne velger bort barnas deltakelse, kan vi bidra til å skape sosiale skiller, men verre, barna får ikke med seg figurer, spill og univers som lekes ut, og kan dermed falle utenfor. Fellesleken er viktig for blant annet sosial kompetanse og språkutviklingen, sier Hardersen, som legger liten skjul på at hun mener digital kompetanse må starte tidlig.

– Vår jobb er å hjelpe ungene til selv å filtrere. Å bli gode redaktører for hva de selv tar inn og sprer av informasjon, samtykker Barbro Hardersen og Carola Babette Kleemann.