– Har fortsatt håp om å finne han i live

– Men KV Farm er der med sin lettbåt, RS Vekteren deltar også i søket. Vi håper at været vil lette noe mellom 12 og 13, og tenker å sette inn flere båter og muligens et Sea King-helikopter da, sier Carlsen.

– Det ble forsøkt med et Orion-fly, men det er dessverre snøbyger i området i dag. Det var som følge av snøbygene for dårlig sikt både horisontalt og vertikalt til å drive søk, dermed måtte Orion-flyet gi opp.

Redningsleder Jakob Carlsen og kollegene skal tirsdag morgen arbeide fram en plan for hvordan søket skal koordineres videre utover dagen. Ressurser fra Kystvakta og Redningsselskapet er i området, og jobber med søket. Et Orion-fly fra Forsvaret ble tirsdag morgen rekvirert for søk fra lufta.

Funn av gods fra det redningsmannskaper tror er den savnedes båt ble funnet nord for Stjernøya, det gjør at man velger å konsentrere søket om dette området.

Av AISen fremgår det at KV Farm i går formiddag gikk fra utenfor Hasvik og satte kurs mot Stjernøya. Ferden gikk gjennom Rognsundet, rundt sydøstspissen av øya og inn mot Øksfjord. Etter å ha gått gjennom storparten av Stjernsundet snudde skipet og returnerte langs samme rute. Det ble videre gjennomført et sveip langs nordsiden av øya i tillegg gikk skipet innom en av fjordene sør på Sørøya.

RS Vekteren søkte på sin side gjennom store deler av Altafjorden. Redningsskyøta la også kursen ut mot Stjernøya, og videre gjennom Rognsundet mandag ettermiddag. På kvelden søkte RS Vekteren på norvestsiden av Stjernøya.

– Da den første meldingen kom inn om at vedkommende var savnet var vi ikke sikker på hvor vi skulle søke. Derfor var også Altafjorden og andre områder like aktuelle. Vekteren hadde også et mannskapsbytte med bunkring, og i den anledning tok de ekstra søk i Altafjorden, i tilfelle. Nå er det nordsiden av Stjernøya vi konsentrerer oss om. Det er det nærmeste vi kommer et «hotspot» for søket, sier Carlsen.

Gjorde ikke nødkall

– Har dere noen tanker om hva som kan ha hendt?

– Nei, det har vi ikke. Vi skjønner at noe må ha skjedd med båten, i og med at man ikke har hørt fra han eller observert han. Samtidig har det ikke vært voldsomt dårlig vær i området. Vi har ikke noen formening om hendelsesforløpet.

– Ble det gjort noen nødkall?

– Han har ikke sendt ut noen nødmelding via VHF, og har ikke forsøkt å ringe – eventuelt har han vært utenfor dekning eller uten strøm. Han har ikke utløst nødpeilesender og båten var ikke utstyrt med AIS-sender som ville vist posisjonen hans.

Små sjanser

– Hva er sjansene for å finne han i live?

– Har han havnet i vannet uten redningsdrakt, da er sjansene små. Det er de, dessverre. Dersom han har kommet seg i land fort, så er det en mulighet, men det er vanskelig for meg å si noe om dette. Vi håper selvfølgelig fortsatt å finne han i live, og dette er sånn sett fortsatt en redningsaksjon, selv om håpet blir mindre og mindre.

De pårørende i Alta er ifølge redningslederen fulgt opp av kriseteam og av stedlig politi her.