– Dette har vi jobbet lenge for

Det er turoperatøren Ving og flyselskapet Evelop som har fått satt opp et A320-fly med 180 plasser til 27. september.

– Fantastisk nyhet, sier Hege Kristine Hilton, daglig leder for G travel i Alta.

Hun forteller at de har jobbet kontinuerlig for at operatørene skal se potensialet for direkteturer på høstparten. I dette tilfellet er det en tur som går i høstferie-tider, så det skulle være gode muligheter for å fylle opp 180 seter.

– Vi har hatt tilbud om våren, samt Detur til Tyrkia, men dette er et lite gjennombrudd med direktereise til Gran Canaria. Hvis det blir en suksess, håper jeg operatørene ser at det finnes gode muligheter fra Alta, sier Hilton, som også har suksess med byferie i Krakow. Der er et fly på samme størrelse klar til avgang 25. mai. De siste restplassene går ut i disse dager.

Norges største turoperatør Ving satte trykk på saken etter at G travel hadde vært på tråden.

– Vi ble kontaktet av G Travel Alta som etterlyste høstferie derfra, og det ønsket vi selvsagt å imøtekomme. Vi satte i gang hele organisasjonen, for dette hadde vi lyst å få til. Til slutt fikk vi mulighet for å sette opp en avgang til populære Gran Canaria, skriver markeds- og kommunikasjonsdirektør Tonje Løkaas Fossum i Ving i en pressmelding.