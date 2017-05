Takker nei til kongeparet

Altaposten har tidligere skrevet om den samiske bildekunstneren Máret Ánne Sara som har stått last og brast med sin bror Jovsset Ánte Sara, som i to rettsinstanser har fått medhold for sin protest mot kravet om å halvere reinflokken på 150 dyr. Nylig ble det klart at saken ankes til Høyesrett,

Det er grunnen til at hun nå takker nei til invitasjonen om å feire kongeparets 80-årsdager, melder TV2

– Det er rett og slett ikke rom for festligheter akkurat nå. Vi fikk nettopp vite at regjeringen og staten anker dommen til Høyesterett. Det betyr at vår kamp fortsetter, sier hun til TV 2.

På Facebook tar hun et oppgjør med myndighetene.

– Tvangsredusering til 75 levedyr betyr i prinsippet at min bror drives til konkurs og at familien vår står i fare for å miste vårt levesett, vår kulturarv og våre nedarvede rettigheter. Denne store og prinsipielle saken tar opp all vår tid, så jeg har dessverre ikke mulighet til å prioritere festligheter, skriver hun i innlegget