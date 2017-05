Savnet på havet

Flere redningsskøyter er satt inn i søket etter en båt som er meldt savnet mellom Øksfjord og Alta. En mann er om bord i båten.

Tre redningsskøyter og en ambulansebåt er blant ressursene som brukes i søket. Båten ble meldt savnet rundt klokken 11.30 av mannens pårørende, opplyser redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

Han har ikke opplysninger om når noen var i kontakt med mannen sist, men sier at det er meldt inn en «generell bekymringsmelding». Opplysninger Hovedredningssentralen har fått, gjør at de antar at mannen er godt sjøvant.

Det er en trebåt på om lag 30 fot som er savnet. Den har hjemmehavn i Alta.