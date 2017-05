Kurt overtok klubba

Organisasjonen hadde årsmøte i Lakselv lørdag. Der overtok Sp-politiker Kurt Wikan fra Sør-Varanger lederklubba fra Synnøve Thomassen fra Alta.

I styret sitter også Bengt Stabrun Johansen, Ørjan Vevle, Torild Ackermann, Aron Haraldsen, Inger Sofie Søyseth og Eva Marie Haugen.

– Nei til EU mener at fokuset må rettes mot på EØS-avtalen. Vi vil at førstekandidatene i Finnmark til stortingsvalget er tydelige på hva de mener om EU og EØS, heter det i en pressemelding fra Finnmark nei til EU.

Organisasjonen merker nedgang i medlemsmassen og vil starte en offensiv for verving av nye medlemmer.

– Vi tror grunnen til nedgangen i medlemstall er at man tror at EU-kampen er ferdig, og at man ikke tror på en ny kamp i nærmeste framtid, men vi vil fortsatt kjempe mot EØS-avtalen. Vi vil satse på og etablere lokallag rundt i fylket og det vil også gi økning i medlemstall, erklærer Finnmark nei til EU.