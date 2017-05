Frp kan si nei til kommunetvang

Frps landsmøte skal ta stilling til åtte dissenser om blant annet surrogati og forbud mot omskjæring. I tillegg kan regjeringspartiet snu om kommune-tvang.

Mindretall med dissens

Et mindretall i landsstyret vil nemlig at kommunesammenslåing i alle tilfeller skal skje ved frivillighet. Resten av landsstyret mener det må være opp til Stortinget å vedta en «moderne og hensiktsmessig kommunestruktur».

Frps kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad har flere ganger beskyldt Ap for vingling når det gjelder kommunereformen. Beskyldningene kan bli sendt i retur dersom Frps landsmøte legger om kursen.

I helgen slo KrFs landsmøte fast at kommunesammenslåinger kun skal skje ved frivillighet. I øyeblikket er det dermed bare de to regjeringspartiene og Venstre som åpner for at sammenslåing i bestemte tilfeller kan skje mot en eller flere kommuners uttrykte vilje. Skulle Frp snu på landsmøtet til helgen, er det med andre ord ikke lenger flertall på Stortinget for dette synet.

Åtte dissenser

Frp-landsmøtet på Gardermoen kommende helg vil etter alt å dømme representere et utenrikspolitisk linjeskifte i partiet. For første gang slår Frp fast at det er et nei-parti. I tillegg ventes landsmøtet å be om at EØS-avtalen reforhandles på sentrale punkter.

I alt foreligger det åtte dissenser til handlingsprogrammet som skal vedtas under landsmøtet. Blant annet ønsker et flertall i landsstyret å forby rituell omskjæring av gutter, mens et mindretall vil fjerne denne formuleringen.

Dissenser er det også om surrogati, nedleggelse av Politidirektoratet, økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant