Stortingskandidat Steinar Karlstrøm holdt årets tale ved monumentet for de falne sovjetiske soldatene på 1. mai. Sammen med Alta mannskor og den russiske foreningen sørget han for fine rammer rundt den årvisse markeringen på Elvebakken.

Trenger samarbeid

Han benyttet anledningen til å trekke linjene fram til i dag og behovet for god dialog med nabolandet i øst.

– Vi i Finnmark, spesielt i øst, har betydelig samarbeid med Russland. Vi trenger ikke gjerder, vi trenger folk til folk-politikk og samarbeid, var appellen til Karlstrøm.

Broderfolk

Med 196 kilometer felles grense mener Karlstrøm at forhold til Russland skal bygge på fasthet, forutsigbarhet og langsiktighet.

– Felles historie gir fellesskap og dette kan utnyttes til næringssamarbeid og felles miljøutfordringer. Sammen kan vi sikre fortsatt fred og stabilitet i nordområdene. Vi har i over tusen år hatt felles grense og aldri har det vært ufred eller krigshandlinger mellom våre broderfolk, fastslo Karlstrøm.

Han mener det er viktig å huske de som slåss mot okkupasjonsmakten og de som ble satt til straffearbeid, blant andre 100.000 fra Sovjet. De som ofret seg for freden.

– Andre verdenskrig har mange mørke kapitler og en av dem er behandlingen av russerfanger i Norge. De må aldri glemmes. Vi har enda mange tidsvitner som opplevde dette. Derfor er vi her for å minnes de som mistet livet fra 1941-1945 og som ble gravlagt her i Alta, sa Steinar Karlstrøm, som la ned krans ved minnesmerket.

Mer sentralt?

Tidligere har det vært en debatt om å flytte monumentet til en mer sentral plass. Overfor Altaposten har Karlstrøm forståelse for at mange synes markeringen blir utenfor allfarvei.

– Vi snakket på markeringen om at monumentet burde flyttes til en mer sentral plass, for eksempel ned til Altagård, påpeker Karlstrøm.