– Verdens beste vær og føre

Lørdagens Langfjordrenn gikk etter alle planer, og vel så det. Folk labba til topps og dundra ned igjen i det som viste seg å bli godværsrekorden så langt i år. Føret begge veier var usannsynlig bra, sier rennarrangør Tor Karlstrøm.

– Det var verdens beste vær, og antakelig det beste føret som noen gang har vært i rennets fjortenårige historie. Helt topp fra topp til bunn, sier Karlstrøm. Han forklarer godføret med at sola hadde tinet hardsnøen passelig myk, samtidig som den lot den prima tørrsnøen på toppen være i fred.

Dermed var det mulig å gi gass også på de øverste toppene og over rabbene. Samlet ga dette rask kjøring, sier han.

– På sånt føre kan løypa kjøres både lettere og rettere. Man trenger ikke svinge så mye, forklarer han.

Daniel holder koken

Til tross for det gode føret ble gammelrekorden nedover stående. Årets raskeste kjører var Øytun-lærer Johannes Brye på 2 minutter og 47 sekunder, 17 sekunder for sent ute til å sette ny rekord.

– Derimot ble det satt ny rekord opp. Det var Daniel Boberg Leirbakken, som forbedret den gamle rekorden kraftig. Han gikk opp på 35 minutt og 16 sekunder. Det er helt utrolig raskt, og Daniel var langt foran nestemann, sier arrangøren. Den gamle rekorden tilhørte samme løper, og Daniel forbedret sin gamle rekord med over et minutt.

Gikk til topps

Arrangøren opplyser at de tre beste i rennet sammenlagt er:

1) Daniel Boberg Leirbakken, Burfjord (menn rando), tid opp 00:35:16, tid ned 00:02:53.

2) Øystein Kristiansen, Øksfjord (menn rando), tid opp 00:46:09, tid ned 00:03:22

3) Johannes Brye, Alta (menn telemark), tid opp 00:57:05, tid ned 00:02:47

– Vi er historisk godt fornøyd med Langfjordrennet 2017. Deltakere og publikum syns det var et aldeles storartet renn, sier Karlstrøm, som søndag morgen igjen dro til fjells, denne gangen for å guide libanesiske toppturentusiaster.