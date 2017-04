«Fôrer» opp borteboerne

Borteboermiddagen har hatt en pause siden 2016 på Huset, men onsdag sto døra på vidt gap. Akkurat som sultne ganer da det ble servert velsmakende taco fra klokken 16.30.

– På den måten får de middag rett etter at de er ferdig på skolen, begrunner Kaja Kristensen ved Huset.

Startet av Røde kors

Det populære tilbudet startet opprinnelig som et tilbud gjennom Røde Kors vinteren 2015. Her kunne elevene komme til Huset for å få et varmt, hjemmelaget måltid hver onsdag gjennom skoleåret. Det ble også sosialt samvær, med mulighet til å snakke med voksne som ikke er å finne på skolen.– Borteboermiddagen ble videreført av Huset høsten 2015, og gjennom en avtale med Kiwi, et gavekort fra Coop og midler hos Røde Kors fortsatte Huset og Utekontakten å tilberede middag til elevene frem til desember 2016. Da var det slutt på midler, og middagen ble enn så lenge lagt på is,

Mange har imidlertid savnet middagen. Nå har Røde Kors igjen bidratt med nye midler, slik at det mette ungdommer kunne takke for taco-retten onsdag ettermiddag.