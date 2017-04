Tok ikke hintet

I Alta har politiet natt til lørdag hatt noen få episoder knyttet til beruselse.

I totiden ble en ung herremann i 20-årene bortvist fra Alta sentrum på grunn av sin oppførsel, men da han ikke tok hintet, ble det i stedet noen timer i kasjotten, melder politiet i Finnmark.

Slått til?

Omtrent på samme tidspunkt ble de kjent med en annen mann, også han i 20-årene, som hevdet at han var blitt slått til på et utested.

– Ingen skade og uklart hendelsesforløp. Mulig forholdet vil bli anmeldt, sier politiet i Finnmark.

Litt for mye?

Og rundt stengetid for utestedene kom etaten over en mann som de sier hadde tatt en øl for mye.

– Vi får ham trygt hjem, meldte de på twitter.