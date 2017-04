Sjekket du tallene?

Så mye som 7.350 personer i Finnmark har ennå ikke sjekket skattemeldingen, selv om fristen for å innlevere, og dermed også fristen for eventuelle merknader og endringer, nærmer seg med stormskritt.

– For å være sikker på at du betaler riktig skatt må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er fullstendig og korrekte, sier underdirektør for veiledning i Skatt nord, Esben Helmersen.

– Har du ingen endringer trenger du ikke levere etter at du har sjekket at opplysningene stemmer, sier Helmersen.

Endringer i livet?

Tall viser at 45.300 lønnstakere og pensjonister i Finnmark nå har åpnet sin skattemelding elektronisk, og etaten minner om at livsfaseendringer kan påvirke skatten.

– Har du har fått deg ny jobb, kjøpt eller solgt bolig, har barn i barnehage, giftet deg, eller gått fra arbeid til pensjon, er dette forhold som kan påvirke skatten din, og som kan kreve endringer på skattemeldingen, sier han.

Underdirektøren minner om at vi på www.skatteetaten.no/sjekkskatten finner en steg-for-steg veiviser som forklarer hvordan vi enkelt sjekker vår egen skattemelding.

Noe bedre tid

– I tillegg til en rekke andre hjelpemidler som fradragsveiviser og pendlerveiviser, sier han. Nå på tampen før fristen har Skatteetaten også utvidet åpningstid på telefon, Facebook og Chat på skatteetaten.no.

Søndag 30. april er frist for å levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Siden 30. april i år faller på en søndag og 1. mai er en offentlig høytidsdag, så regnes det ikke som for sent dersom du leverer 2. mai.