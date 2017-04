Sier nei til frislipp av drosjer

– Finnmark er et distriktsfylke, og dersom vi åpner opp for fri etablering, er resultatet at flere aktører skal dele en liten kake som ikke gir nok næring, og at aktørene til slutt forsvinner.

– Enkelte steder vil da stå igjen uten et tilbud eller et begrenset tilbud på enkelte tidspunkter av dagen, sier hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og samferdsel, Geir Ove Bakken.

Ja til dagens ordning

Bakken sier at dagens drosjeregulering fungerer for Finnmark. Blant annet er drosjemarkedet behovsprøvd, det vil si at antall drosjer tilpasses markedet, slik at en unngår overetablering, sier han.

Det var fredag at Finnmark fylkeskommune møtte samferdselsdepartementet for å drøfte dagens regulering av drosjemarkedet. Meldingen nordfra var klar, heter det fra hovedutvalgslederen.

– Finnmark fylkeskommune ønsker å opprettholde et fungerende system, sier han.

Hva ESA sa

Bakgrunnen er at ESA i februar konkluderte med at gjeldende regulering av drosjemarkedet er i strid med etableringsfriheten som følger av EØS-avtalen. Som følge av ESAs konklusjon må Samferdselsdepartementet innen 21. juni gi et tilsvar, og i forbindelse med utarbeidelse av tilsvaret, har altså Finnmark fylkeskommune gitt sitt syn på saken.

Samfunnskontrakten

Løyveordningen fører til begrensinger i etableringsfriheten, men setter også krav til løyvehaver, herunder kjøreplikt.

– En snakker her om en samfunnskontrakt, en løyvehaver får en eksklusiv tilgang til markedet mot at løyvehaver kan tilby sine tjenester 24 timer i døgnet, 365 dager i året, sier Geir Ove Bakken.