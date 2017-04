Legger internasjonal konferanse til Alta

I juni arrangeres en stor internasjonal konferanse – ALTA 2017 – hvor tema er sosialfaglig arbeid på UiT i Alta.

Det er fjerde gang konferansen arrangeres og tidligere vertsnasjoner er Hawaii, Australia og Canada. Instituttleder for barnevern og sosialt arbeid Nina Hermansen forteller at de er stolte over å ha klart å få en slik stor fagkonferanse til Alta og Finnmark, og mener dette gir fagfeltet i regionen en unik mulighet.

– Det er ikke ofte vi får anledning til å delta på en internasjonal fagkonferanse hvor en kan diskutere fag og arbeidsmetoder med kollegaer fra hele verden, sier Hermansen.

Samfunnsendringer

Prosjektleder Christina Hætta, forteller at konferansens hovedtema handler om hvordan endringer i både samfunn, klima, økonomi, kommunikasjon og teknologi påvirker oss og urfolksområder i verden, og hvordan vi tilpasser oss disse endringene.

– Vi ser at vårt fagfelt, fra Kirkenes til Australia, jobber med mange like problemstillinger, men gjennom ulike metoder og fremgangsmåter, heter det i pressemeldingen.

Temaene vil blant annet være aldring i hjemmet, vold i nære relasjoner, overgrep i barnehager, selvmord, tradisjonskunnskap og naturbaserte næringer, NAV relaterte tema som ungdom, arbeidsledighet, lokaltilpassede velferdstiltak, flerspråklighet og rusmisbruk.

Stor internasjonal interesse

Arrangørene forteller om stor interesse og engasjement for konferansen, både internasjonalt og innenfor egne rekker. Men de ser enda et større potensiale ved på nå ut bredere i fagmiljøene i regionen.

– Vi har påmeldte fra land som Canada, New Zealand, Australia, Sveits, USA, Taiwan, Kina, Columbia, Nicaragua, Norge, Sverige, Finland og Russland. Men vi ser at vi enda ikke har nådd godt nok ut til fagfeltet i vår egen region og håper vi gjennom oppsøkende arbeid får ut informasjon om konferansen som har påmeldingsfrist 1. mai, forteller Hætta.