Gammelt vedtak står for hogg

Finnmarkinger som ønsker å hogge veden selv har til nå vært nødt til å søke om vedteig hvert år. Styret i FeFo har nå vedtatt ny ordning for vedteig: FeFo vil heretter tildele vedteig for tre år om gangen mot ett år tidligere.

– Med treårige vedteiger blir det både mer forutsigbart og billigere for alle i Finnmark som ønsker å hogge veden selv, sier leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen.

Mer vennlig

FeFo utviste i 2016 1.068 vedteiger mot 2.796 i 2006. En årsak til denne trenden det siste tiåret er trolig lave strømpriser. Til tross for dette er det mange finnmarkinger som ønsker å hogge veden selv. Den nye ordningen vil redusere FeFos inntekter på område, men et viktig mål er at det skal bli billigere, mer brukervennlig og mindre byråkrati å skaffe seg vedteig.

Færre papirer

– Treårige vedteiger vil også redusere FeFos årlige administrasjon med ordningen, så dette er noe som gir fordeler for både bruker og grunneier», sier leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen.