Fjerner gjerne forskriften

Vannscootere har i lang tid hatt en særforskrift som sterkt har begrenset utbredelse og bruk, og denne forskriften har Klima- og miljødepartementet ønsket å oppheve. Til høringen kom det inn rundt 215 svar fra hele landet, og etter planen skulle eventuelle endringer eller oppheving av vannscooterforskriften tre i kraft om kun timer, den 1. mai i år.

Hvem er best egnet?

Stikkprøver tatt blant de mange høringssvarene viser at saken neppe er grei skuring. Meningene er svært delte, og mens eksempelvis Akershus fylkeskommune er kritisk, er stemningen en annen lengst nord i landet, hvor plan- og kultursjef Tore Gundersen og fagleder Juli-Anne Staven melder at fylkesutvalget har behandlet saken i møte, og fattet vedtak:

– Finnmark fylkeskommune er positiv til oppheving av vannscooterforskriften, og mener at kommunene er best egnet til å gjøre en avveining mellom ulike lokale hensyn. Fylkesutvalget mener at regelverket i ferskvann er godt nok til å regulere vannscooterbruken på en forsvarlig måte, heter det i høringssvaret fra nord.

– Snøscooteren er vår utfordring

Vår fylkeskommune mener også at en oppheving av forskriften i all hovedsak er uproblematisk for sjøområdene, men for å verne om dyre- og fuglelivet i sårbare områder, mener de det bør det være en bestemmelse som gir kommunene mulighet til å regulere eller forby bruk av vannscooter.

– I vårt fylke er bruken av vannscooter temmelig marginal, det er på snøscootere at den tunge bruken ligger, og dermed også utfordringene, sier Leif Wasskog, leder for Naturvernforbundet i Finnmark.

Også lytte til vannscooterfolket

Wasskog sier til Altaposten at fylkeslaget likevel ønsker seg en fornuftig regulering også for vannscootere, slik at man unngår den overdrevne bruken som han sier man stedvis er plaget med sørpå.

– Men samtidig er det greit med et regelverk som tar hensyn til samtlige brukergrupper. Det er viktig at alle grupper blir hørt, også de som ønsker å benytte seg av vannscooter, sier lederen.

– Det viktigste er et godt regelverk som tar hensyn, både til naturen og de mange ulike brukergruppene av naturen, sier han.

Null svar

En oppheving av vannscooterforskriften vil bety at vannscooter likestilles med andre fartøy på sjø og i vassdrag. Ved en eventuell endring vil det likevel stadig være slik at kommunene har hjemmel til å fastsette lokale forskrifter om bruk også av vannscootere. Alta kommune er ikke på listen over dem som har sendt svar på høring, og har over tid ikke besvart Altapostens gjentatte henvendelser i saken. Det Altaposten særskilt ville spørre Alta kommune om, var forholdet til verne- og rekreasjonsområdet Lathari.