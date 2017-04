Stanser pengebruken

Eierkommunene i Vefas IKS skrur igjen pengekrana for komposteringsanlegget på Stengelsmoen.

– Folk må skjermes

Alta-ordfører Monica Nielsen bekrefter at representantskapet i går satte foten ned for ytterligere pengebruk på Finnmark biobehandling AS. Hun mener abonnentene i kommunene Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik må skjermes for økte kostnader på dette selvkostområdet.

– Vi er ikke villige til å gå inn med ytterligere midler i denne satsingen. Vi er heller ikke fornøyde med resultatet i selskapet, så det blir styrets oppgave å ta grep nå, sier Monica Nielsen til Altaposten.

I dette ligger det at eierkommunene forventer at styret opptrer i henhold til aksjeloven, og påpeker samtidig at styret i Finnmark biobehandling har handlingsplikt. Representantskapet har også bedt styret i Vefas IKS gjennomgå låneavtalen med datterselskapet med mål om tilbakebetaling av lånebeløpet. Ansvarlig lån er på seks millioner kroner, mens aksjekapitalen i Finnmark biobehandling er på drøyt 3,8 millioner kroner.

– Må ivareta kjerneoppgave

Alta-ordføreren sier til Altaposten at eierkommunene er enige om ta en pust i bakken.

– Vi må ta tak i selskapets primæroppgave, nemlig samle inn avfall til en fornuftig pris, mener hun.

I går ble et nytt styre valgt inn, ledet av økonomileder i Alta kommune, Monika Olsen. Hun overtar etter Jens Petter Mathisen som ble takket av i går.

Altaposten kunne i forrige uke fortelle at kostnadene på komposteringsanlegget har økt til 65 millioner kroner, mot den opprinnelige planen som var å bruke 50 millioner kroner på det brukte finske anlegget. Etter to år med trøblete prøvedrift er tre av seks tromler i virksomhet. Monica Nielsen mener det blir feil å skyte på pianisten for at pilotprosjektet har hatt utfordringer.

– Har jobbet iherdig

– Det er viktig å si at det er jobbet iherdig i Finnmark biobehandling for å lykkes. Selskapet har fått tromlene i sving og fått på plass en betinget godkjenning fra Mattilsynet fra mars til juni. Det er lagt inn betydelig innsats for å få prossesene i anlegget til å innfri krav fra tilsynet, påpeker Nielsen, vel vitende om at tilsvarende prosjektet andre steder har harket av gårde.

I tillegg har forutsetningene endret seg. Blant annet har slakteavfall og avfall fra fisk, som skulle være en del av inntektene, blitt en kommersiell og etterspurt vare.

Vedtak fra 2012

Nielsen mener det er viktig å se fremover, i stedet for å lete etter syndebukker. Vedtaket om satsingen og opprettelsen av Finnmark biobehandling ble gjort allerede i 2012 og dagens representantskap har bare sittet i ett år.

– Det hele ble gjort med de beste intensjoner, som et viktig miljøprosjekt, påpeker Nielsen.

Hun mener samtidig at utredningen som ble bestilt i forrige representantskapsmøte tilsier at nye koster måtte gripe inn.

– Denne utredningen ligger til grunn for vedtaket som ble gjort torsdag, avslutter Nielsen.