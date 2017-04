Million har sett reinflytting

En million har vært innom sendinga fra reinflyttingen på TV så langt. 25-30 prosent av nettseerne kommer fra utlandet, melder NRK.

– Jeg synes det er kjempeartig at så mange er inne og ser. Vi var litt usikre på om dette ville fenge, men nå skjønner vi at folk er interesserte, sier prosjektleder Per Inge Åsen.

Han tror mange synes det er terapi for sjela å følge dyrene og se naturbildene.

– Vi er glade for at det krevende tekniske arbeidet fungerer så langt, dette er en prestasjon i seg selv. Vi har hatt noen sendebrudd, men såpass må vi regne med under de forholdene, sier Åsen.

Analysesjef Kristian Tolonen forteller at den internasjonale interessen er formidabel. Så langt har BBC, HBO, The Guardian, Disney, Lonely Planet og en rekker europeiske aviser tatt kontakt.

– Sakte-TV har fascinert nordmenn og verden siden den første togturen, og denne gangen tiltrekkes seerne til vidda, forklarer han.