Ingen ville ha trøstetwist

– Vil nån av dokker på det tapende laget ha en twist til trøst?

Slik spurte han noen ganger, konferansier Jan Erik Henriksen, da Alta Jeger og Fiskerforening holdt den årlige elgtrekningen presis klokken 18.00 på fredag kveld på City Scene. Da hadde arrangøren 56 lapper fra FeFo, presis det antall jaktlag fra Alta som er med i 2017-utgaven av den fellesfylkeslige trekningen om jaktmuligheter på skogens konge.

– Vi klapper for alle lagene, uansett hvordan det går. Vil dokker ha twisten? sa Henriksen.

I hui og hast

– Hæ? Twist? Nei, takk. Gi oss heller en øl, svarte en av karene fra det aktuelle jaktlaget, i blodfersk skuffelse over å ha blitt trukket opp som nummer tre hundre og ørten, fra den himmelblå plastbøtta som medhjelper Per Erling Aune Hansen bar omkring i salen og ba folk trekke fra. Alta JFF hadde i hui og hast denne uken overtatt årets trekning, etter at Alta Elgjegerforening i år så seg nødt til å si den fra seg.

Les også:

– For en fulltreffer Elgene i Luostejok sør bør spisse sine ører.

Hele 396 jaktlag fra hele fylket var i år med på trekningen, og av disse har nå 276 fått tilbud om jaktfelt, mens 120 lag har innfunnet seg på ei reserveliste. Trekningslista presenteres av Altaposten klokken 22.00 fredag, da den legges ut av FeFo for allmenheten.

Noen innertiere

Det var fullt med karer pluss noen damer på City Scene, så svært mange av jaktlagene fra Alta var representert i salen. Det hele startet med ei skummelt bra seiersrekke, der lag etter lag fra Alta fikk jaktfelt generelt, og noen til og med innertier i form av sitt eget førstevalg.

– Her ser vi hvor ulike preferanser vi har, vi elgjegere, sa konferansieren, etter at trettitredjevalget til ett lag gikk inn som tredjevalget til et annet. Det går på type terreng man liker, avstand til hjembygd og vei, lettvinthet og kvote, og mye mer hvor elgjegere har ulike ønsker.

Etterpå ruslet folk hjem, eller ble en stund og pratet mens de ventet på reservelista for å se om jaktlaget i det minste var med der. Og, som vi kan forstå når det gjelder brå skuffelse og umiddelbart tilbud om trøst i almuens påsyn; det er masse twist igjen i posen til elgtrekningen i 2018.

Vi sier vel blåst og skitt jakt.