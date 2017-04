Her er resultatet av elgtrekningen

Av 396 jaktlag fikk 276 tilbud om jaktfelt under årets elgjakt i Finnmark. Her finner du resultatet fra årets tildeling. Du kan også gå inn på nettsiden til Fefo.

120 jaktlag står på reserveliste. Ni jaktfelt er ledige, og flere felt kan bli ledige dersom noen jaktlag avslår tilbudet om jakt, opplyser Finnmarkseiendommen.

Fefo sender 2. mai ut skriftlig tilbud om jaktfelt til jaktlagene som har fått jakt. Fristen for å akseptere tilbudet er 11. mai.

– Fefo minner om at medlemmer av jaktlag som takker nei, ikke kan melde overgang til andre jaktlag før 15. jaktdag (evt. åttende jaktdag ved overgang til to-periode-jaktfelt). Ledige felt vil bli tilbudt reservelista når akseptrunden er unnagjort. En oversikt over ledige jaktfelt vil framkomme av tildelingslista på fefo.no 11. mai. Tilbud til jaktlag på reservelista går ut samme dato med cirka én ukes svarfrist. Dersom felt blir ledige på et senere tidspunkt vil disse bli tilbudt gjenværende lag på reservelista, heter det i pressemeldingen fra Fefo.

– Ved reservetildeling vil utenbygds jaktlag kunne søke på ledige stjernefelt på samme vilkår som innenbygds lag», sier utmarksforvalter Anders Aarthun Ims.