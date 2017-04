Vil øremerke halv milliard for Riksvei 94

I innspillet til transportkomiteen i høringsmøtet ba fylkeskommunen om at en halv milliard kroner bindes til utbedring av strekningen mellom Hammerfest og Skaidi i Nasjonal Transportplan (NTP). De ønsker en slik binding for perioden fra 2018 til 2023.

– Dersom vi ikke sikrer en binding på 500 millioner kroner til Rv 94, vil ambisjonene kunne svekkes betydelig i Statens vegvesens handlingsprogram for riksveger, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken. Bakken er klar på at konsekvensene for verdiskapningen i fiskerinæringa og modulvogntog er stor, hvis man ikke kommer i gang.

Andre viktige innspill var realisering av fiskerihavn i Kamøyvær og Kjøllefjord i første del av NTP, samtidig som det ble fremmet et krav om at Riksvei 93 Kløfta fullfinansieres i 2024-2029.