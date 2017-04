Frifunnet for knivdrap

Mannen fra Kautokeino som sto tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv 9. oktober i Skellefteå, er frikjent for andre gang, fremgår det hos SVT Nyheter. Hovrätten (den svenske ekvivalenten for Norges lagmannsrett) mener nemlig Kautokeino-mannen handlet i nødverge, i forbindelse med ransforsøket mot han og kompisen.

Kautokeino-mannen og kompisen hadde avtalt å kjøpe narkotika fra den avdøde og noen venner av han. Men under handelen forsøkte i stedet avdøde og hans venner å rane Kautokeino-mannen og kompisen. I tumultene som oppsto, ble avdøde stukket flere ganger med kniv.

– Ettersom [mannen fra Kautokeino] ble angrepet med livsfarlig knivvold hadde han rett til å forsvare seg, til og med med kniv. I situasjonen som oppsto hadde ikke [mannen fra Kautokeino] mulighet til å flykte eller få kontroll over situasjonen uten å selv risikere å bli drept [...] Den meget alvorlige volden som 26-åringen brukte for å forsvare seg var, ifølge hovrätten, derfor ikke åpenbart uforsvarlig. Han frikjennes dermed også i hovrätten, skriver retten ifølge SVT (vår oversettelse, red. anm).

Kauto-mann tiltalt for drap i Sverige Tiltalt for knivdrap etter at en narkotikahandel gikk galt.

Ifølge SVT var det den avdødes foreldre som anket dommen, mens aktor valge å ikke anke på vegne av myndighetene.