Bommen blir åpen fem ekstra dager

Alta kommune har søkt om utvidet åpning av anleggsveien fra Stilla til Tutteberget.

Etter avtalen skal den stenges fra 1. mai, men nå ligger det an til fem dager ekstra for de som bruker området til rekreasjon.

Ettersom verken anleggseier Statnett eller reindrifta har innvendinger, kommer det også klarsignal fra NVE.

– NVE har ingen innvendinger til at stengeperioden forskyves i tid med fem dager, så lenge dette er greit for Statkraft og reindriften. Alta kommune kan med dette praktisere at bommen holdes åpen frem til 5. mai 2017 og deretter stenges frem til 20. juni 2017, skriver senioringeniør Trond Blomlie i sin positive tilbakemelding til virksomhetsleder Jon-Håvar Haukland i Alta kommune.