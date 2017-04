– Ber om hjelp fra Høyre og Frp

– Jeg både håper og tror at regjeringen vil øke rammene for samferdselsbevilgningene for Finnmark i forhold til det den har foreslått i NTP. Men jeg innser at vi må ha all hjelp som er mulig fra stortingsrepresentantene fra Finnmark, og ikke minst lokale representanter fra regjeringspartiene, sier «samferdselsministeren» i Finnmark, Geir Ove Bakken.

Konkrete prioriteringer

Lederen for hovedutvalget for samferdsel er sterkt bekymret for det svært få «sikre» prosjekt for Finnmark i regjeringens forslag til NTP fram til 2028. Han konstaterer at det er noen resirkulerte veiprosjekt som ligget i tidligere planer, som nå forsøkes profilert som nye. Samtidig er Bakken svært glad for at tunneler og utbedret helårsvei over Kvænangsfjellet kommer, prosjekt som er viktige for Finnmark, men forsatt et Troms-prosjekt.

– På ønskelista står en rammebevilgning til RV 94 fra Skaidi til Hammerfest med 500 millioner kroner. Deretter at regjeringen følger opp fagetatens prioritering for Kløfta og RV 93 som er en del av veikorridoren finskegrensen - Hammerfest. Fagetatene hadde Kløfta inn med 900 millioner kroner i siste periode av NTP. Realistisk bør prosjektet kunne komme inn med de 900 millionene, ikke bare de 200 som regjeringen har foreslått som oppstartsbevilgning helt inn mot 2029. Kløfta-prosjektet bør framskyndes til rundt 2024, klargjør Bakken

Partipolitikk på vent

Han er tydelig på at det nå ikke dreier seg om partipolitikk, men om å stå opp sammen for Finnmark.

– Jeg stiller gjerne til debatt mot hvem det måtte være av regjeringens støttespillere her i nord, men jeg innser at partipolitikken må legges vekk til fordel for en felles kamp for Finnmark. Min bønn til partikamerater og støttespillerne for Høyre og Frp er å bruke de neste dagene til en jobb med å få rammen til Finnmark i NTP økt. Det er snakk om veldig lite som skal til for å kunne få framskyndet, ogfå på plass særdeles viktige prosjekt for Finnmark, sier Bakken og legger til:

– Det høringen om NTP på Stortinget har vist oss som har vært her nede er at det ikke nytter å sette lit til neste rullering som kommer i 2021-22. Det er så trangt i NTP at stortingsspolitikerne er samstemte i at planen nærmest er låst, og at det som nå ikke kommer med er vanskelig å få inn ved neste korsvei.

Sluttspurt

Han tror muligheten til å få inn både rammebevilgning på 500 millioner kroner til RV 94 og fullfinansiering og framskynding av Kløfta-prosjektet er gode. Det samme gjelder penger til flere fiskerihavner i Finnmark hvor kun ferdigstillelsen av allerede igangsatte prosjekt i Båtsfjord og Berlevåg er inne.

– Da må vi få Høyre og Frp lokalt til å stå på maksimalt for å få til en sluttsurt for Finnmark. Vi sak gjøre vår del, men nøkkelen ligger hos regjeringspartiene. Jeg er helt sikker på at skuffelsen er stor både hos Høyre og Frp i Finnmark, og at det vil bety svært mye om de sender signaler om dette til sine sentrale politikere. Da kan vi enda oppnå en sluttspurt for Finnmark.