Psykiatrisk akuttilbud i fare

Det er det ambulerende psykiatriske teamet APAT som kan bli frisert fra 16 til 10 stillinger i Finnmark. Helseforetaket Finnmarkssykehuset skal behandle saken i løpet av onsdagen, melder NRK Finnmark.

Tilbudet regnes som svært viktig. Teamet rykket ut til de som trenger akutt psykiatrisk hjelp, blant annet for å forebygge akuttinnleggelser og tvang.

– Jeg har vanskelig for å se at en reduksjon av dette tilbudet harmonerer med helseministerens visjon om at psykisk helse skal være et prioritert felt, sier psykologspesialist Alf Martin Eriksen til NRK.

Teamene ble opprettet for å erstatte døgnplassen som ble lagt ned, blant annet ved Jansnes i Talvik. Klinikksjef Inger Lise Balandin opplyser til NRK at de har utarbeidet ulike tiltak for å rette opp en økonomisk ubalanse på over 20 millioner kroner. Hun mener at flere ansatte på poliklinikkene blir en bedre løsning enn i dag.