Delte kvensk språkpris

Prisvinnerne er for tiden i Finland for å legge siste hånd på Eriksens nye lærebok i kvensk for 7. klasse. Söderholm og Eriksen ble kjent med hverandre for 40 år siden og har siden jobbet mye sammen. Söderholm underviste da i finsk ved UiT.

Gode kandidater

Vinnerne får Kvensk språkpris – Kieliraajin kielipalkinto for sin innsats for å fremme, utvikle og bevare kvensk språk. Juryen har bestemt å dele prisen mellom to verdige vinnere som på ulikt vis har gjort en særlig innsats for kvensk over lang tid. Det er første gang Språkrådet deler ut Kvensk språkpris – Kieliraajin kielipalkinto, heter det i Språkrådets pressemelding.

Prisen deles ut til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har utmerket seg gjennom betydningsfull innsats for kvensk. Prisen vil deles ut annethvert år på den kvenske språkdagen 26. april. Prisen er på 25 000 kroner som i år deles mellom de to vinnerne. Juryen har bestått av leder Egil Sundelin, Anna Kaisa Räisänen og Øystein Vangsnes.

– Det kom inn mange gode kandidater, så juryen fikk en jobb å gjøre. Valget falt på to gode kandidater, sier Katriina Pedersen, rådgiver i Språkrådet.

Prisvinnerne

Prisen deles ut som et ledd i arbeidet for å fremme og styrke det kvenske språket og for å hedre dem som har gjort et godt arbeid med språket.

– Agnes Eriksen har utviklet læremidler på kvensk. Hun er forfatter av flere barnebøker med samlinger av rim og fortellinger som er et viktig og grunnleggende arbeid for at det skal være mulig å undervise på kvensk, forteller seksjonsleder i Språkrådet, Daniel Ims.

– Eira Söderholm har som forsker dokumentert kvenske stedsnavn og gjort et omfattende og grunnleggende arbeid fra et vitenskapelig ståsted. Söderholm har i tillegg til dokumentasjonsarbeidet, bidratt til å etablere kvensk-studium for de tre kvenske hoveddialektene på universitets- og høyskolenivå, klargjør han.

– Vi har to vinnere som i mange år har gjort et fantastisk innsats for kvensk språk.

Deres arbeid har vært avgjørende for at kvensk har blitt etablert som skriftspråk i hele det kvenske språkområdet, understreker Ims.

Verdsatt

De historiske prisvinnerne fikk den hyggelige beskjeden på telefon.

– Vi har ikke fulgt med på denne prosessen, derfor var det veldig hyggelig å få telefon fra Språkrådet om denne prisen. Vi vet ikke hvem som har foreslått oss, forklarer Söderholm.

– Det er fint at det arbeidet vi har gjort blir verdsatt. Det har vært veldig mye jobb og det har kostet både krefter og ressurser. Men når man jobber med noe man liker, blir det ikke så veldig tungt. Jeg har et betydningsfullt arbeid og har fått styrke gjennom arbeidet med det kvenske, sier Söderholm, som slettes ikke legger arbeidet på hylla med denne prisen.

– Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, blant annet med språket, sier hun, og mye morsomme ting å ta fatt i.

– Hva har dere tenkt å gjøre med prispengene?

– Vi var på shopping da Språkrådet ringte, så e.., vi synes ikke dette var så veldig dumt, ler damene spøkefullt.