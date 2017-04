Bøy i taket, slipper skifer

IMJ Utvikling AS søkte 4. april om fritak for skifertak på gjenreisningshuset i Bossekop.

– Ved inspeksjon av tak ble det funnet nedbøy i bærende takkonstruksjon og vi må bytte fra tungt tak til lettere alternativ, heter det i søknaden til kommunen.

Firmaet peker på at dette bare er et «bør»-område for skifertak, og at det fra før av finnes boliger med flere andre typer taktekke enn skifer i området.

I utgangspunktet gis det ikke dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse. Der heter det at for gjenreisningsbygg som er oppført med skifer som taktekke, tillates det ikke skifte til annet taktekke ved reparasjoner, hovedombygging, påbygg eller tilbygg.

– Bestemmelsen gjelder selv om boligen ligger i et «bør»-område, da bygget det søkes fritak for er et gjenreisningsbygg. Dog går det fram av søknaden at det er funnet nedbøy i bærende konstruksjoner, og det av den grunn må byttes fra tungt til lettere alternativ. Bygningsmyndigheten har vurdert søknaden og det gis fritak for søknadsplikt, heter det i svaret fra kommunen.