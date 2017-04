– Lukker øynene og knuser helsetilbudet

– Dette er det åpenbare beviset på dagens sykehusstruktur er en katastrofe for pasientene, sier Laila Davidsen.

Den idligere Alta-ordføreren er opprørt, frustrert og på godt nordnorsk, forbannet. Hun kjempet tappert som ordfører for å beholde Jansnes som en suksessfull døgninstitusjon for psykiske syke, men tapte. I går kom meldingen som gjør at Davidsen sitter igjen med en følelse av at hun, og befolkningen i Vest-Finnmark den gang ble lurt.

– Vi hevdet at nedleggingen av Jansnes med mellom 20 og 30 sengeplasser vil ramme de svakeste i helsevesenet, og at det var økonomiske og ikke helsefaglige argument som gjorde at institusjonen ble lagt ned. Våre argument ble møtt med at pasientenes ve og vel skulle ivaretas av flere døgnplasser ved helsesenteret og et ambulerende akutteam med 30 stillinger. Nå ser vi at dette var en ren bløff, slår Davidsen fast fra Stortinget hvor hun nå ivaretar Høyres plass på finnmarksbenken.

– Gjør vondt

Overfor Altaposten er den tidligere ordføreren klar på at nyheten om at Finnmarkssykehuset må iverksette akutte sparetiltak for å ta ned budsjettet med 20 millioner kroner på kort sikt, og over 100 på lang sikt, opprører. Et av kuttene kommer i det ambulerende psykiatriske akutteamet, APAT, et team på hjul som rykker ut til de som trenger akutt psykiatrisk hjelp. Teamet drifter over hele Finnmark og forebygger akuttinnleggelser og tvangsbehandling.

– Det ble lovet 30 stillinger, resultatet ble en halvering. Når vi i dag får vite at det foreslås ytterligere kutt av 10 stillinger, har vi i realiteten ikke noe ambulerende team igjen. Finnmarkssykehuset er ikke lengre i stand til å gi pasientene i Finnmark nødvendig hjelp, er Laila Davidsens analyse.

Hun synes det er spesielt ille fordi innsparingen først og fremst rammer en gruppe pasienter som alle ser må prioriteres. Helseminister Bent Høie har gjort det klart at psykisk helse skal være et prioritert behandlingsområde.

– Det gjør meg fysisk vondt å vite at en pasientgruppe med få sterke stemmer blir salderingspost. Dette bryter med alle politiske føringer fra helsedepartementet, klargjør Davidsen.

Ikke nødvendig

Hun er helt klar på at den økonomiske krisen i Finnmarkssykehuset ikke kan komme overraskende på noen. Davidsen viser til analyserapporten fra Oslo Economics. Den har ifølge Davidsen på en klar og tydelig måte dokumentert at helsevesenet i Finnmark driver unødvendig kostbart på grunn av en struktur der pengene reises vekk på grunn av strukturen på sykehustilbudene.

– Når Finnmarkssykehuset nå selv innrømmer at det ikke er bærekraft, og at det må kuttes hardt i tilbud til pasientene i Finnamrk for å forsvare investeringene i blant annet nytt sykehus i Hammerfest, er det en bekreftelse på det som har blitt hevdet fra ulike hold. Min utfordring går nå til styret i Finnmarkssykehuset. På dagens styremøte må de foreslåtte kuttene avvises, det må trykkes på pauseknappen i forhold til milliardinvesteringene. Vi må få en struktur som er bærekraftig. Få igangsatt faglige utredninger med tanke på en omrokkering for å få mest mulig helse igjen for de kronene som brukes.

– Helseministeren gjorde sykehusplanen med akuttsykehus i Hammerfest og Kirkenes endelig i går, er det ikke bare å innse at det er framtidens struktur i Finnmark?

– Det som skjer er at ansvarlige politikere lukker øynene og knuser helsetilbudet i Finnmark. Alle skylder på alle for å ikke utrede en mest mulig optimal struktur. Nå må styret i Finnmarkssykehuset ta sitt ansvar og få igangsatt utredningen. Signalene fra politisk hold er like klare på at psykisk helse skal prioriteres og tilbudet forsterkes. Det makter ikke Finnmarkssykehuset å etterleve med dagens struktur, slår stortingsrepresentant Laila Davidsen fast.

Kutter til bedre tilbud?

Teamene ble opprettet for å erstatte døgnplassen som ble lagt ned, blant annet ved Jansnes i Talvik. Klinikksjef Inger Lise Balandin i Finnmarkssykehuset opplyser til NRK at de har utarbeidet ulike tiltak for å rette opp en økonomisk ubalanse på over 20 millioner kroner. Hun mener at flere ansatte på poliklinikkene blir en bedre løsning enn i dag.