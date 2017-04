Kan straffes neste gang han kommer over grensa

– Forsikringspengene hadde jeg nok fått uansett, ser det ut til, men det var på sin plass at han ble tatt og nå etterforskes for kjøringen. Det han gjorde kunne blitt riktig ille. Meldinger jeg har fått fra andre forteller at kjøringen hans var stygg hele veien. En fortalte meg at han hadde møtt vogntoget ved Midtstua i Autsi, og at det lå midt på veien da også. Inntrykket man sitter med er at disse utenlandske sjåførene kjører ekstremt hardt og omtrent ikke slakker av. De ligger jo strødd i grøfta om vinteren, og det er ikke bare veienes skyld, fastslår Hermansen, selv yrkessjåfør.

Jakobsen i politiet opplyser at estlenderen som i går ble avhørt etter å ha kjørt fra uhellet i Kløfta, ofte er i Norge på kjøring.

– Det betyr at vi får muligheten til å straffe han dersom vi mener det er riktig, når etterforskningen er ferdig, sier han.

Jakobsen vil ikke si hva estlenderen har sagt i avhør, men bekrefter at det både ble tatt utåndingsprøve og sikret bevis fra ferdskriveren.

– Uheldigvis hadde vi ikke fagfolk tilgjengelig i går til å se på dataene fra skriveren. Vi vurderte førerkortbeslag, men hadde ikke tilstrekkelig med bevis der og da til å gå til det skrittet. Sjåføren fikk dermed dra avgårde, opplyser Jakobsen.

Det er to forhold politiet nå vurderer:

1. Har sjåføren brutt paragrafen som sier at man ikke skal forlate stedet etter et trafikkuhell? Her er bevisførselen vanskelig.

2. Har sjåføren gjort seg skyldig i grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, eller kjørt uforsvarlig fort ned gjennom Kløfta? Dette kan leses av på bilens ferdskriver. Men skriveren kan visstnok manipuleres ganske enkelt, slik at det aldri blir noe fasitsvar.

– Vi gjorde en avveining på om vi skulle holde han igjen, og landet på at vi vil kunne få tak i han senere, dersom konklusjonen er at han har gjort seg skyldig i så grove brudd på veitrafikkloven at han bør miste sertifikatet, opplyser Jakobsen.