Bistandsadvokatene til de to barna som hadde status som fornærmet i saken mot den tidligere overgrepssiktede barnehageansatte vil vurdere å klage på henleggelsen, dersom barnas foreldre/verger ønsker det.

– Det er tre ukers frist til å klage på henleggelsen. Dette skal jeg nå drøfte med klientene mine. Det finnes også mulighet for å kreve voldsoffererstatning, noe som også kan bli aktuelt. Dette vil måtte vurderes fortløpende. Per nå er foreldrene informert om henleggelsen og hva som kan være neste steg, sier advokat Lene Sandberg ved advokatfirmaet Hegg & co.

Hun hadde tirsdag formiddag et møte med foreldrene til barnet hun er bistandsadvokat for.

– Foreldrene uttaler at de er skuffet over henleggelsen. De opplever det som urettferdig, all den tid de mener at datteren deres er utsatt for noe straffbart, sier Sandberg til Altaposten.

Hun representerer det ene barnet, det andre barnet er representert av hennes kollega Andreas Hegg:

– Jeg har foreløpig bare informert om avgjørelsen, vi har ikke fått snakket om hva som er ønskelig å gjøre videre eller ei, sier han.

Hegg roser under alle omstendigheter Alta-politiet for jobben som har vært gjort:

– Jeg synes politiet har gjort en god jobb, de har holdt fokus og har håndtert saken bra, sammen med Alta kommune. Barna og foreldrene har blitt ivaretatt godt, og de har vært flinke til å informere og holde dem oppdatert. Samlet sett er det gjort et godt stykke arbeid, sier Hegg, som også vil gi skryt til barnehuset for deres håndtering av saken.