Hentet av politiet i ny aksjon

En måned etter siste aksjon ble Roland Ouendeno hentet for å transporteres ut av landet. Altaposten ble mandag morgen varslet om hendelsen, etter at 37-åringen fra Guinea på ny var i ferd med å bli hentet av personell fra Politiets Utlendingsenhet. Varslet kom via venner av guineaneren. Ouendeno fikk også selv ringt Altaposten for å gi beskjed om hendelsen mandag morgen.

Da undertegnede kom til stedet mandag i åtte-tiden for å intervjue guineaneren var det imidlertid full stopp. Politifolk på stedet ga klar beskjed om at media var uønsket. Media kunne tidligst få snakke med Ouendeno på flyplassen, rundt klokka 10.30. Ouendeno sendes sørover med formiddagsflyet.

Mangler ord

Denne gangen ble imidlertid ikke guineanerens telefon beslaglagt. Vi fikk dermed snakket med han over telefon.

Til Altaposten sier Ouendeno at han er satt ut:

– Jeg mangler ord... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er jo bare dager siden jeg fikk vite via Altaposten at jeg ikke trengte å melde meg for politiet (se nederst, tekst i kursiv, red. anm), og så skal dette skje. Jeg har mistet alt.

Samleside: Roland-saken Sist han ble pågrepet og fraktet vekk fra Alta havnet han i varetekt i fire dager. Nå frykter han at det blir mer enn som så.

– Jeg vet ikke, det kan godt hende de prøver å sende meg ut med en gang, jeg vet ikke. Jeg hadde jo håpet at engasjementet fra altaværingene og fra kommunestyret i Alta skulle hjelpe. Og at det ville snu når folk fikk vite at jeg har jobbet og skattet til staten, og ogs¨å gjort så godt jeg kan for å bli integrert. Men jeg vet ikke, sier han.

Slapp meldeplikt

Så sent som i slutten av forrige uke besluttet Politiets utlendingsenhet at de ikke ville ilegge Ouendeno meldeplikt for politiet lenger. Artikkelen du ser under her (i kursiv) var ment publisert mandag morgen, som en egen artikkel.

Etter at Roland Ouendeno ble pågrepet 27. mars, fraktet til Trandum på Gardermoen og plassert i varetekt her, ble det satt i gang en rettslig prosess fra hans advokat Brynjar Meling. Fire dager etter pågripelsen fikk Ouendeno fremmet saken sin for Oslo tingrett.

Som Altaposten har skrevet kom tingretten til at Ouendeno skulle ut av varetekt, mot at politiet for eksempel kunne ilegge han meldeplikt, eksempelvis overfor politiet i Alta.

Lokalt politi ikke informert

Dette ble han aldri pålagt, får Altaposten bekreftet.

Da avisa møtte i vakta hos Alta lensmannskontor sammen med Ouendeno tirsdag 4. april, var beskjeden herfra at lokalt politi ikke hadde mottatt noen henvendelse om at Ouendeno var ilagt meldeplikt fra Politiets utlendingsenhet. Vakta noterte seg imidlertid oppmøtet, etter ønske fra Ouendeno.

– Sa han ikke overholdt meldeplikt

Med det som bakgrunn stusset Eva Ballo, en av Ouendenos venner, da hun onsdag denne uka fikk en telefon fra Politiets utlendingsenhet:

– Jeg ble oppringt av en for så vidt hyggelig betjent som fortalte at han hadde to beslaglagte mobiltelefoner som skulle leveres tilbake til Roland. Jeg sa at jeg kunne ta disse, og frakte dem til han i Alta, da jeg skal nordover om noen dager, sier Ballo, som er bosatt i Oslo.

Årsaken til at hun ble oppringt er at det var hun som hentet Ouendeno ut fra mottaket på Refstad i Oslo, etter at han ble løslatt fra varetekt.

– Men jeg ble samtidig bekymret da betjenten fra Politiets utlendingsenhet ringte. For han sa at Roland «ikke hadde overholdt meldeplikten». Da svarte jeg at jeg visste at han hadde vært på politistasjonen i Alta for å forsøke å melde seg, med Altaposten på slep. Jeg ga han også det midlertidige telefonnummeret til Roland, forklarer Ballo.

Kunne dra dit han ville

Altaposten har vært i kontakt med Politiets utlendingsenhet denne uka. I en mail skriver kommunikasjonsenheten følgende: «Roland har ikke lenger meldeplikt, men skal melde fra om han endrer bostedsadresse».

Via kommunikasjonsenheten svarer teamleder Donna Galway ved PU sin avdeling for identitetsfastsettelse på våre spørsmål:

– Er det på noe vis «problematisk» at Roland forlot Refstad og reiste til Alta?

– Roland var ikke underlagt pålegg om bestemt oppholdssted og kunne således dra dit han ønsket etter at han ble løslatt, så lenge han informerte politiet om hvor han var.

– Var det på noe tidspunkt tvil om hvorvidt han reiste til Alta eller om han befant seg andre steder? Hvis så, hva ble gjort for å finne ut av dette på et tidligere tidspunkt (før Eva Ballo ble oppringt)?

– Vårt utgangspunkt var at Roland ble ilagt meldeplikt til politiet. Utover dette har ikke PU hatt behov for å ha direkte kontakt med Roland.

– Hvorfor ble det ikke satt i gang en prosess rundt meldeplikt hos Alta-politiet tidligere? Her viser jeg til at Alta nevnes spesifikt i kjennelsen fra Oslo tingrett, som et ønsket sted for vedkommende å være.

– I kjennelsens slutning er det ikke nevnt hvor utlendingen skulle melde seg. Det ligger til politiet å vurdere hvor det er mest hensiktsmessig at meldeplikten gjennomføres ut fra blant annet hvor utlendingen faktisk oppholder seg.

– Er det kommet nye beskjeder om å pågripe/anholde Ouendeno?

– Vi kommenterer ikke fremtidige eller pågående uttransporter, men kan bekrefte at den har funnet sted først etter at den er gjennomført.

– Godt samarbeid med myndighetene i Guinea

Hva angår det som etter hva Altaposten forstår skal ha vært en «oppsamling» av guineanere bosatt i Norge, er det begrenset hvor mye Galway har anledning til å svare.

Våre spørsmål var:

• Hvor mange guineanere ble «samlet opp» i perioden rundt 27. mars 2017 og fraktet til Trandum/Oslo for å møte den guineanske delegasjonen som besøkte i Norge?

• Hva var formålet med delegasjonens besøk og møtene med guineanerne som befinner seg i Norge?

• Hva ble utfallet av møtene?

• Hvor mange av de som ble «samlet inn» rundt 27. mars er nå sendt ut av landet?

Til dette svarer teamlederen:

– Generelt vil vi si at vi har et svært godt samarbeid med myndighetene i Guinea. Vi er avhengig av at de verifiserer og aksepterer personer vi ønsker å uttransportere fra Norge, og utsteder reisedokumenter til disse. Det har vi gode erfaringer med.

– Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å bli tvangsreturnert, men personene det gjelder har ikke lovlige opphold i Norge og kan starte lovlige liv i Guinea.