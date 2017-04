Elgjakta får lik pris i hele fylket

Fefo ønsker likhet for alle elgjegere. Derfor blir det nå samme pris for elgjakta i hele fylket. Det betyr at Alta får billigere elgjakt, Kautokeino litt dyrere.

– Elgjakta blir mindre byråkratisk og alle får lik pris på jaktutbyttet, fastslår leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Fefo, Eirik Palm. Prissettingen på elgjakt har tidligere hatt tre prisklasser.

– Tidligere ordning var urimelig ved at to nesten like tunge elger, skutt i samme område, kunne ha svært ulike priser, selv om vekta var omtrent den samme, påpeker Palm og tilføyer.

– Dette fører til at elgjakta blir enklere å administrere, og at vi dermed får brukt ressursene mer effektivt, sier Palm. Med de nye prisene vil en elg på 212 kilo bli prissatt til 10.012 kroner.