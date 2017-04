Bidro med en halv million i skatt

5. februar 2004 ble Roland Ouendeno innvilget midlertidig arbeidstillatelse fra UDI.

Denne førte til at han i 2004 kunne tjene sine første kroner, samlet drøyt 46.000 kroner.

De kommende år økte inntekten jevnt og trutt, før den nådde en topp i 2009, på 486.636 kroner.

Godt over grensa

Inntekt er ikke et krav for asylsøkere for å kunne innvilges asyl. Men som en sammenligning tar vi for oss kravene som stilles til familiegjenforening.

Samleside: Roland-saken Fram til 9. mai 2016 måtte en innvandrer ha en årsinntekt på like over 250.000 kroner for å få familiegjenforening. Etter 9. mai strammet regjeringen dette kraftig til, det nye kravet er en årsinntekt på 306.700 kroner. Årsaken til kravet er at personene som befinner seg i Norge skal være i stand til å ta vare på og forsørge familiemedlemmene som kommer til landet.

Grei inntekt

Ligningstall viser at Roland Ouendeno lå godt over dette i årene fram til myndighetene tok fra han den midlertidige arbeidstillatelsen. Våre beregninger viser at Ouendeno bidro med nærmere en halv million i skatt til det norske samfunnet, fram til han ble fratatt arbeidstillatelsen sin.

År Brutto inntekt Skatt 2004 46074 0 2005 136228 13407 2006 292510 54191 2007 284025 51679 2008 446154 102435 2009 486636 115146 2010 362590 76196 2011 367119 77618 Sum 2421336 490672

Altaposten benytter seg av skattekalkulatoren for 2016 til Smarte Penger for tallene i tabellen, som for ordens skyld er inkludert finnmarkskatt. Tallene blir dermed ikke helt nøyaktige, men utslagene i negativ eller positiv retning skal etter hva vi forstår være minimale, da skattesatsen har vært stabil over disse årene.

Ouendeno har også hatt noe formue de siste årene, men ilagt skatt for denne er så lav at vi velger å se bort fra dette, for enkelhets skyld.

Hadde han fått stå i arbeid og beholdt samme inntekta som i 2011, ville skattebidraget til felleskapet vært ytterligere 388.000 kroner.

Ble lovet jobben tilbake

Ouendeno fikk en skriftlig bekreftelse fra Høgskolen 31. juli 2011, i forbindelse med at de måtte si han opp da han ikke fikk utstedt skattekort lenger. I denne fremgår det at han, hvis han oppnår ny arbeidstillatelse i Norge, vil bli reengasjert som renholder, i lønnstrinn 29 – som da tilsvarte en lønn på 300.600 kroner per år.

Frafalt stevning

Et drøyt år etter at han ble tvunget til å slutte å arbeide, stevnet Vestfinnmark politidistrikt 13. august 2012 Ouendeno for retten. Påstanden var at han hadde jobbet uten å ha oppholdstillatelse som gir rett til å ta arbeid. Politiet påpekte at Ouendeno at han hadde arbeidet hos en rekke firmaer/virksomheter i Alta fra 2004 til 2011.

I sitt prosess-skriv sendt inn 16. oktober 2012 påpekte Ouendeno at han hadde fått midlertidig arbeidstillatelse allerede i 2004, og også fått utstedt skattekort hvert eneste år. Han hadde også vært innom lensmannskontoret flere ganger i forbindelse med fornying av skattekort.

Vestfinnmark politidistrikt frafalt tiltalen dagen etter, den 17. oktober.

Altaposten har gått gjennom dokumentene knyttet til Roland Ouendenos sak. Her presenterer vi flere artikler knyttet blant annet til bakgrunnen for utkastelsen.