Amnesty: – Tortur forekommer ennå

I en oversikt fra Amnesty International over Guinea, fremgår det at situasjonen i landet ikke er så rosenrød som myndighetene vil ha det til.

Altaposten har gått gjennom organisasjonens rapporter for landet, og har også vært i kontakt med organisasjonens granskingsteam for Vest-Afrika. Researcher François Patuel svarer på vegne av organisasjonen, med tanke på å gi et overblikk over situasjonen i landet Guinea. Patuel opplyser at tortur og annen mishandling forekommer hyppig:

– Tortur og mishandling er fremdeles utbredt i Guinea. For eksempel ble en mann, Ibrahima Diogo Sow, arrestert 4. mars i fjor. Han ble hengt opp etter hendene og føttene fra en trebjelke, og deretter slått med riflekolber og trestokker over en periode på tre dager. Sow har anlagt en klage mot staten, men sitter fortsatt i varetekt den dag i dag, skriver Patuel (se hans svar på engelsk nederst, red. anm).

Videre finnes det ifølge Patuel og Amnesty International at svært få som utøver tortur og mishandling blir etterforsket og dømt for slike gjerninger.

– Tortur og mishandling er kriminalisert og anses å være ulovlig, men få er blitt straffet for dette. Etter en revidering av lovverket i 2016 ble strafferammen økt til 20 års fengsel, sier Patuel.

I mailen til Altaposten skriver Patuel at det står dårlig til med fengselsvesenet:

– I Guinea dør folk fortsatt i fengsel, på grunn av at fengslene er overfylte, og fordi forholdene er svært dårlige for de innsatte. Forholdene til innsatte overholder ikke internasjonale menneskerettighetsstandarder, heter det i mailen.

Sikrer seg tilståelser

På organisasjonens nettsider fremgår det at myndighetene kan finne på å bruke tortur for å sikre seg tilståelser:

– 26. juni 2016 ble Omar Sylla arrestert i Conakry (Guineas hovedstad, red. anm). Han ble bundet på hender og føtter, deretter knivstukket i siden for så å få kokende vann helt over brystet. Politiet ville ha han til å innrømme tyveri av en motorsykkel, noe han nektet for. Han ble tatt til politiets base neste dag, og slått med belter. I frykt for eget liv innrømte Sylla forholdet, og signerte en uttalelse han i ettertid har sagt han ikke forsto.

Dette uttaler Patuel til Altaposten, om situasjonen i Guinea: